पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर चल रही तैयारी का निरीक्षण करने सड़कमार्ग से विभिन्न घाटों पर गए. इस दौरान जब वह कर में बैठे हुए पत्रकारों से बात की तो उन्होंने अपना कुर्ता उठाकर जख्म पर लगी पट्टी भी दिखाई. बता दें कि सीएम कुमार पहले स्टीमर से गंगा नदी के किनारे बने घाटों का निरीक्षण किया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने आज सड़क मार्ग से ही घाटों का निरीक्षण किया. हाल ही में जब उनका स्टीमर एक पीलर से टकरा गया था, जिससे उन्हें चोट लग गई थी.Also Read - Chhath Puja 2022: आखिर क्यों मनाया जाता है छठ पर्व? जानिए इससे जुड़ी कुछ प्रचलित लोककथाएं

छठ के मद्देनजर उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष किए जाने वाले निरीक्षण के बारे में बारे में पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर 71 वर्षीय मुख्यमंत्री कुमार ने इस बात का खुलासा आज खुद कर दिया कि हाल ही में जब उनका स्टीमर एक पीलर से टकरा गया था, जिससे उन्हें चोट लग गयी थी. Also Read - बिहार के बेगूसराय में ऑनर किलिंग, ड्राइवर और पूर्व सरपंच की बेटी की हत्या, रेलवे ट्रैक पर दोनों की लाशें मिली

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुर्ता उठाकर अपने पेट में लगी चोट को दिखाते हुए कहा कि उनके पैर में भी चोट लगी है . उन्होंने कहा कि कार में आगे की सीट उन्हें सीट बेल्ट पहनने की आवश्यकता होगी, लेकिन पेट में चोट के कारण नहीं वह ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वह पिछली सीट पर बैठकर भ्रमण कर रहे हैं . Also Read - क्या नीतीश कुमार की NDA में हो रही वापसी? जानें क्या बोले तेजस्वी यादव

#WATCH | Bihar CM Nitish Kumar shows his injuries received during the inspection of Chhath Ghat when his boat suffered an accident in Patna, earlier this month. pic.twitter.com/qd4H8pIfUk

