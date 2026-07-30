खाना परोसने में हुई देर, गुस्से में देवर ने कर दी भाभी की हत्या, सिर काटकर पेड़ पर लटकाया

Bihar News: बिहार के जहानाबाद में खाना देने को लेकर हुए विवाद के बाद देवर ने भाभी की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी.

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Devar Murder Bhabhi (Image: www.magnific.com)

Bihar News: बिहार के जहानाबाद जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पारसा बीघा थाना क्षेत्र के इमादपुर गांव में 25 साल की महिला की कथित तौर पर उसके देवर ने कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच खाना देने में हुई देरी को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद गुस्से में आरोपी ने महिला पर हमला कर दिया. इस घटना के बाद पूरे गांव में डर और तनाव का माहौल बन गया.

घर में अकेली थी महिला

मृतक महिला की पहचान अंशु देवी के रूप में हुई है. वह धर्मेंद्र कुमार की पत्नी थीं. पुलिस के मुताबिक घटना उस समय हुई जब घर के बाकी लोग धान की रोपाई के लिए खेत गए हुए थे. अंशु देवी घर पर अकेली थीं. इसी दौरान उनका देवर कुनाल कुमार काम से वापस लौटा और उसने खाना मांगा. बताया जा रहा है कि खाना मिलने में देरी होने पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. इसके बाद आरोपी ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

बरगद के पेड़ पर लटका मिला सिर

घटना का पता तब चला जब गांव के कुछ लोगों ने घर के पास एक बरगद के पेड़ पर महिला का कटा हुआ सिर लटका देखा. यह नजारा देखकर लोगों में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पारसा बीघा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटनास्थल की जांच शुरू कर दी.

ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया

घटना के बाद आरोपी गांव से भाग नहीं सका. ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने आरोपी कुनाल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही हत्या में इस्तेमाल किए जाने का शक जिस कुल्हाड़ी पर है, उसे भी जब्त कर लिया गया है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके.

पुलिस सभी पहलुओं से कर रही जांच

पारसा बीघा थाना प्रभारी सर्व नारायण ने बताया कि शुरुआती जांच में खाना देने में हुई देरी के बाद विवाद होने की बात सामने आई है. हालांकि पुलिस सिर्फ इसी वजह को अंतिम नहीं मान रही है. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है ताकि हत्या की असली वजह का पता लगाया जा सके. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के पीछे की सही वजह साफ हो पाएगी.