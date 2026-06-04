VIDEO: पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाते ही आग का गोला बन गई कार, सेकंडों में मच गई अफरा-तफरी

Bihar News Today: सीएनजी भरवाने के कुछ ही देर बाद एक कार में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

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पेट्रोल पर खड़ी कार में अचानक आग लग गई. (Photo/ANI)

Bihar Ka Video: बिहार के जहानाबाद से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं. शहर के व्यस्त काको मोड़ स्थित एक पेट्रोल पंप पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सीएनजी भरवाने के कुछ ही देर बाद एक कार में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और पूरे इलाके में दहशत फैल गई. यह घटना नगर थाना क्षेत्र के काको मोड़ स्थित पेट्रोल पंप की बताई जा रही है. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार में सीएनजी रिफिलिंग कराई गई थी. इसके बाद जब चालक ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो वाहन स्टार्ट नहीं हुआ. इसी दौरान पंप कर्मचारियों ने कार को धक्का देकर पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर पहुंचाया. तभी अचानक कार से धुआं निकलने लगा और कुछ ही सेकंड में उसमें भीषण आग भड़क उठी.

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आग लगते ही मच गया हड़कंप

पेट्रोल पंप जैसे संवेदनशील स्थान के पास आग लगते ही वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई. आसपास के दुकानदार और राहगीर भी डर के मारे इधर-उधर भागने लगे. लोगों को आशंका थी कि यदि आग पेट्रोल पंप तक पहुंच जाती तो बड़ा विस्फोट हो सकता था और भारी जनहानि भी हो सकती थी. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने तेजी से मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. समय रहते आग बुझा लिए जाने से एक बड़ा हादसा टल गया और प्रशासन समेत स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.

सीएनजी भरवाने के बाद हादसा

कार मालिक ने बताया कि वह चिकसौर से पटना जा रहा था. रास्ते में उसने काको मोड़ स्थित पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाई थी. रिफिलिंग के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी. उन्होंने कहा कि यह सेकेंड हैंड कार थी और पहले कभी कोई बड़ी तकनीकी समस्या सामने नहीं आई थी. आग लगने की वजह क्या रही, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है. वहीं पेट्रोल पंप संचालक ने बताया कि कर्मचारियों ने सुरक्षा के लिहाज से वाहन को पंप से दूर किया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसमें आग लग गई. गनीमत रही कि उस समय कार में कोई सवार मौजूद नहीं था, जिससे किसी की जान नहीं गई.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

फायर ब्रिगेड अधिकारियों के अनुसार आग लगने की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, हालांकि वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरानी जता रहे हैं. (इनपुट्स एजेंसी)