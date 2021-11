Bihar, Patna, Patna airport, Lalu Yadav, Delhi, RJD, Tejashwi Yadav, Rabri Devi, News: बिहार विधानसभा की दो सीटों पर आरजेडी की हार के बाद पार्टी प्रमुख लालू यादव काफी परेशान नजर आए हैं. उन्‍होंने अपनी तबीयत भी ठीक नहीं बताई है. आज बुधवार की रात लालू यादव अपनी पत्‍नी और बेटे के साथ पटना के एयरपोर्ट से दिल्‍ली के लिए उड़ान से रवाना हो गए. आरजेडी चीफ लालू यादव अपनी पत्‍नी और बेटे तेजस्‍वी यादव के साथ पटना एयरपोर्ट पर आए. बिहार के पूर्व सीएम ने कहा, ” मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा हूं और इलाज कराने के लिए दिल्‍ली जा रहा हूं.”Also Read - उपचुनाव में मिली जीत के बाद नीतीश कुमार ने लालू यादव पर साधा निशाना, कही यह बात...

Bihar: Accompanied by son Tejashwi Yadav and wife Rabri Devi, former CM and Rashtriya Janata Dal chief Lalu Prasad Yadav, at Patna airport, says, “I am not feeling well and going to Delhi for treatment.” pic.twitter.com/bWp3rJ7luR

— ANI (@ANI) November 3, 2021