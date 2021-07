Bihar News: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) के पूर्व चेयरमैन और घोटाले के आरोप में जेल जा चुके आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार (IAS Sudhir Kumar) एक बार फिर सुर्खियों में हैं. वो आज शनिवार को पटना के एससी/एसटी थाने में हाई प्रोफाइल नेताओं और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचे. थाने में उनकी एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई मगर पुलिस ने उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया है. इसके लिए उन्हें थाने में करीब चार घंटे इंतजार करना पड़ा.Also Read - लालू यादव के बेटे तेजप्रताप यादव की बिगड़ी तबियत, घर में ही चल रहा इलाज

थाने से बाहर आए सुधीर कुमार ने मीडिया को बताया कि वो आज दोपहर 12 बजे से इंतजार कर रहे हैं मगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. सिर्फ एक रसीद मिली है. उन्होंने कहा कि मामला धोखाधड़ी, फर्जी कागजात बनाने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) और अन्यों के खिलाफ सबूतों से संबंधित है. उन्होंने कहा कि मैंने ऊतर तक के लोगों पर केस दर्ज करने का आवेदन दिया है. पूछने पर कि ऊपर तक के कौन…क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? इसका जवाब उन्होंने हां में दिया.

I've been waiting since 12 pm but FIR hasn't been filed yet. I've only received a receipt from Gardanibagh's SC/ST PS. The case is related to fraud & creation of fake papers & evidence against CM Nitish Kumar & others: Ex-Chairman, Bihar Staff Selection Commission, Sudhir Kumar pic.twitter.com/fjhrxMhD1t

— ANI (@ANI) July 17, 2021