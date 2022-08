Bihar Latest News Today: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) ने उनकी पार्टी जेडीयू की विधायक बीमा भारती (JDU MLA Bima Bharti) के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने आज गुरुवार को कहा कि हम उनसे बात करेंगे और पार्टी के बारे में इस तरह के बयान ना देने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे. सीएम ने उन्हें साफ संदेश देते हुए आगे कहा कि अगर वो नहीं समझती हैं या फिर कहीं और जाना चाहती हैं तो इस बारे में सोच सकती हैं.Also Read - बिहार में नई सरकार के गठन के बाद जेडीयू में बगावत, विधायक ने खोला मंत्री के खिलाफ मोर्चा

इस संबंध में मुख्यमंत्री का एक वीडियो भी सामने आया है. इसमें वो कहते नजर आए हैं, ‘अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से पहले खूब समझाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी. अगर किसी को इधर-उधर जाने का मन हैं तो अपना सोचे.’ हालांकि उन्होंने जेडीयू विधायक बीमा भारती के पार्टी लाइन से अलग बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसा करना गलता है. Also Read - Taal Thok Ke: नीतीश+तेजस्वी ने दिया बिहार को ‘किड्नैपर’ कानून मंत्री? BJP प्रवक्ता ने RJD प्रवक्ता की लगाई क्लास | Watch Video

मालूम हो कि नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के साथ जाने के बाद महागठबंधन की सरकार जरूर बन गई है, लेकिन सरकार में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. दरअसल जदयू की विधायक बीमा भारती ने बीते बुधवार को मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. उन्होंने पार्टी नेतृत्व को चेतावनी भी दी है कि अगर सिंह को मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया तो वे खुद इस्तीफा दे देंगी. Also Read - RJD की सत्ता में वापसी पर Lalu Yadav का जोश हुआ High, पीएम मोदी पर कर दी बड़ी टिप्पणी | Watch Video

#WATCH | We've already given her (Leshi Singh) a post in our cabinet in 2013, 2014 & 2019. I'm shocked that she(Bima Bharti) has given such a statement, she was a minister in 2014 & 2019. I'll meet her & discuss about this: Bihar CM Nitish Kumar on JDU MLA Bima Bharti's statement pic.twitter.com/rGK0oVxsse

— ANI (@ANI) August 18, 2022