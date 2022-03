Bihar: बिहार विधानसभा (Bihar Legislative Assembly) ने आज बुधवार को बहुमत के साथ बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2022 (Bihar Prohibition and Excise (Amendment) Bill, 2022) को पारित कर दिया हैृ. इस बिल में शराब के सेवन के लिए सजा का प्रावधान किया गया है. यह विधेयक राज्य सरकार को इस श्रेणी के अपराधों के लिए कुछ दंड निर्धारित करने की शक्ति देता है.Also Read - Bihar: कानून व्यवस्था को लेकर भड़की राबड़ी देवी बोलीं- 'योगी आदित्यनाथ को ही बिहार ले आइए'

Bihar Legislative Assembly passes The Bihar Prohibition and Excise (Amendment) Bill, 2022

The Bill specifies the punishment for the consumption of liquor. The Bill empowers the state government to prescribe certain penalties for this category of offences.

