नई दिल्ली: बिहार में विधान परिषद सदस्यों(एमएलसी) की खाली हुई सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को दो टिकट घोषित कर दिए. भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी देख रहे डॉ. संजय मयूख को पार्टी ने एक बार फिर विधान परिषद में भेजने की तैयारी की है. वहीं लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी में काम कर चुके पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी को भी भाजपा ने विधान परिषद का टिकट दिया है. बिहार में खाली हुई कुल नौ सीटों पर 6 जुलाई को वोट पड़ेगा.

जातीय समीकरण की बात करें तो बीजेपी ने टिकट देने में कायस्थ और कुशवाहा समीकरण का ध्यान रखा है. डॉ. संजय मयूख, जहां सवर्ण वर्ग में शामिल कायस्थ समाज से आते हैं, वहीं सम्राट चौधरी पिछड़ा वर्ग की कुशवाहा जाति से हैं. यूं तो राज्य में कायस्थों की आबादी दो प्रतिशत से भी कम है, मगर इस जाति का राजनीतिक रसूख कहीं ज्यादा है.

BJP announces Samrat Chaudhary and Sanjay Prakash

as its candidates for the upcoming Legislative Council (MLC) elections in Bihar. pic.twitter.com/xR96T9ln5V

— ANI (@ANI) June 24, 2020