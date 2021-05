Bihar Lockdown Extension News Update, Lockdown Extended one more week, shops will open: बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए एक बार फिर लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी है. इसमें एक और सप्ताह की बढ़ोतरी की गई है. अब राज्य में 8 जून तक लॉकडाउन रहेगा. Also Read - Bihar Lockdown Update: बिहार में लॉकडाउन से कंट्रोल में आया कोरोना, संक्रमण दर में 13 फीसदी से ज्यादा की गिरावट

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को एक और सप्ताह यानी 8 जून तक बढ़ा दी है. पहले यह लॉकडाउन 1 जून तक था. Also Read - Bihar Lockdown Extension Update: लॉकडाउन बढ़ने के साथ बदल गए नियम, अब हर रोज खुलेंगी ये दुकानें

हालांकि इस एक सप्ताह के लॉकडाउन में कई तरह की रियायतें दी जाएंगी. उन्होंने कहा कि सभी लोगा मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाएं.