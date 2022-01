Bihar Lockdown News: कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार में भी पाबंदियों का ऐलान किया गया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में इसका फैसला लिया गया. सरकारी आदेश के अनुसार, बिहार में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Bihar Night Curfew) रहेगा. संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए ‘जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम और शराबबंदी सहित अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ ‘समाज सुधार अभियान’ को भी फिलहाल स्थगित कर दिया है. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को बुधवार को जारी एक पत्र के अनुसार कोविड 19 संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिगत राज्य सरकार ने ‘जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम’ अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्णय किया है.Also Read - Bihar Night Curfew: बिहार में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, 8वीं तक के स्कूलों को भी बंद रखने का लिया गया फैसला- जानें अपडेट

