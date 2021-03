Bihar Lockdown News: पूरे देश में कोरोना वायरस (Corona Virus) फिर से डराने लगा है. कई राज्यों में एक बार फिर कर्फ्यू और लॉकडाउन किया जा रहा है. देश में कोरोना वायरस के 20 से 25 हज़ार केस रोज फिर से आने लगे हैं. महाराष्ट्र (Corona Virus in Maharashtra) में हालात फिर से बिगड़ चुके हैं. मध्य प्रदेश, पंजाब, यूपी सहित कई राज्यों में कोरोना वायरस का मामलों की संख्या बढ़ रही है. इससे बिहार भी अछूता नहीं रहा. बिहार में भी कोरोना वायरस के मामलों में (Corona Virus Cases increase in Bihar) बढ़ोतरी हो रही है. बिहार के लोग अन्य राज्यों से होली से पहले त्यौहार मनाने के लिए बिहार लौटेंगे तो उन सभी का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा. इन चीज़ों के बीच सवाल है कि क्या बिहार में भी ऐसे हालात बन रहे हैं कि लॉकडाउन (Lockdown in Bihar) लगाया जा सकता है? Also Read - सूरत जाने का है प्लान! पहले जान लें गुजरात सरकार का यह दिशा निर्देश- सात दिन के लिए...

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar Chief Minister Nitish Kumar) ने इसे लेकर बयान भी दिया है. नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में पहले की तुलना में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जल्द ही जिलास्तर पर बैठक करेंगे. जांच की संख्या कम हो गई थी, लेकिन फिर से जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी. फिर से यहां प्रतिदिन जांच की संख्या 70 हजार तक बढ़ाना है.

नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने हालात को लेकर कहा कि अन्य राज्यों की तरह बिहार की स्थिति नहीं है, फिर भी हमें सचेत रहना है. उन्होंने कहा कि बिहार के लोग सभी राज्यों में रहते हैं और वे होली पर्व में आएंगें, सभी लोग आते ही रहेंगे. उन सभी की जांच कराई जाएगी.

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अभी अन्य राज्यों जैसी स्थिति बिहार की नहीं है, फिर भी सजग और सचेत रहने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि टीकाकरण का भी काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लोगों के हित में काम किया जा रहा है, लेकिन सबको सचेत और सजग रहने की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने कहा कि होली पर सार्वजनिक आयोजनों पर पहले ही रोक लगा दी गई है.