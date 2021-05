Bihar Lockdown:बिहार से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है. पूर्व सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है. यह आरोप खुद पप्पू यादव ने ट्वीट करके लगाया है और कुछ तस्वीरें और वीडियो भी जारी किया है. उनका कहना है कि मुझे गिरफ्तार कर पटना के गांधी मैदान थाने लाया गया है. Also Read - Bihar Lockdown Update: कोरोना संकट के बीच नीतीश कुमार की अपील- अभी रोक दीजिए शादी-विवाह क्योंकि...

उनकी तरफ से बताया है कि अभी से कुछ देर पहले ही उनके निजी आवास क्वालिटी कंपलेक्स पर जन अधिकार पार्टी(लोकतांत्रिक) के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी को हाउस रेस्ट कर लिया गया है. पप्पू यादव को पटना के बुद्धा कॉलोनी के थाना प्रभारी ने किया हाउस रेस्ट कर लिया है. dsp के साथ पाँच थाना प्रभारीयादव को.गिरफ्तार करने पहुँचे और उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार कर गांधी मैदान थाने ले जाया गया है. जहां से उन्हें कभी भी जेल भेजा जा सकता है.

They'll tell you why have I been arrested. I have helped every family for 1.5 months, I was at it despite coming out of an operation. The govt & Nitish babu will know what this is. Arrest doesn't take place for violation of lockdown: Jan Adhikar Party chief Pappu Yadav pic.twitter.com/Gb8d5O7QNo

