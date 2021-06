Bihar Lockdown Update, All Shops Will Open From Tomorrow: बिहार में लॉकडाउन की अवधि एक और सप्ताह तक बढ़ा दी गई है, लेकिन राज्य सरकार ने इस लॉकडाउन में कई तरह की रियायतों की घोषणा की है. सबसे अहम बात यह है कि अब राज्य में 2 जून ने सभी तरह की दुकानें खुलेंगी. दुकानों और प्रतिष्ठानों को सुबह 6 से दोपहर दो बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. Also Read - कोरोना ने उजाड़ दिया पूरा परिवार, एक ही परिवार के 8 लोगों की हुई मौत, एक साथ 5 लोगों की हुई तेरहवीं

अब किसी जिले और बाजार में किस चीज की दुकान किस दिन खुलेंगी, इस बारे में फैसला जिलाधिकारी करेंगे. लॉकडाउन-4 यानी 2 से 8 जून की अवधि के बीच आवश्यक वस्तुओं, खाद्य सामग्रियों और कृषि से संबंधित दुकानें रोज खुलेंगी. इसमें राशन, फल-सब्जी, दूध, मछली, मांस, पीडीएस, बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि से जुड़े यंत्रों की बिक्री करने वाली दुकानें हैं. Also Read - UP Unlock: यूपी के 61 जिलों में आज से हट रही पाबंदी, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

लॉकडाउन-4 के लिए जारी दिशानिर्देश में अन्य सभी तरह की दुकानों को एक दिन के अंतराल पर खोलने की अनुमति दी गई है. इसमें कौन-कौन की सी दुकानें किस दिन खुलेंगी इस बारे में फैसल जिलाधिकारी लेंगे. इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण इलाकों में दुकानें खोलने का समय एक ही रहेगा. स्वास्थ्य से जुड़े प्रतिष्ठान और दुकानें पहले की तरह खुलते रहेंगी. Also Read - Moderna Covid-19 Vaccine: 75 अरब रुपये एडवांस देनी सिप्ला! जल्द इंडिया में मिलेगी मॉडर्ना की वैक्सीन

गौरतलब है कि बिहार सरकार ने सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर राज्य में पहले से लागू लॉकडाउन की अवधि आठ जून तक के लिए बढा दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ट्वीट किया, ‘‘कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह अर्थात 8 जून, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. परन्तु व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है. सभी लोग मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें.’’

राज्य में संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चार मई को हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में 05 से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 25 मई और फिर 31 मई तक कर दिया गया था.