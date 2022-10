बगहा: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में पिछले कुछ दिनों में नौ लोगों की जान लेने वाले एक बाघ को शनिवार को गोली मारकर ढेर कर दिया गया. बता दें कि बाघ ने पिछले कुछ दिनों में नौ लोगों को मार दिया था . बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में पिछले करीब एक महीने से वन विभाग के लिए सिरदर्द बना हुआ था. आदमखोर बाघ पिछले 48 घंटे में चार लोगों को अपना शिकार बनाया था, जिससे आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल था.Also Read - Bagh Ka Hamla: आदमखोर बाघ को चाहकर भी पकड़ नहीं पा रही वन विभाग की टीम, शौच गए युवक को भी बनाया निशाना

मुख्य वन्यजीव संरक्षक प्रभात कुमार गुप्ता ने बताया कि जिले के बगहा में स्थित वाल्मीकि बाघ अभयारण्य (वीटीआर) में वनकर्मियों के एक दल ने बाघ को मार गिराया . उन्होंने बताया कि इस दल को हैदराबाद और पटना से यहां बुलाया गया था. Also Read - बिहार: नीतीश कुमार ने लालू यादव के खिलाफ CBI के आरोप पत्र पर नाराजगी जताई

गुप्ता ने बताया, ”वनकर्मी वीटीआर क्षेत्र से भटके हुए बाघ को पिंजरे में कैद करने की कोशिश कर रहे थे. बाघ को मारने का आदेश प्रक्रिया के अनुसार जारी किया गया था, जब यह स्पष्ट हो गया कि बाघ मानव निवास में रहने का आदी है. Also Read - बिहार के मुजफ्फरपुर में कुख्यात बदमाश का शव बरामद, गैंगवार में हत्या की आशंका

The ‘man-eating’ tiger who killed nine people in Bagaha in the West Champaran district of Bihar, has been killed. pic.twitter.com/nwaWtKH41n

— ANI (@ANI) October 8, 2022