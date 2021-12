Hum Sarkar Hain: हम सरकार हैं! बदतमीजी करते हो तुम लो… इन एसपी-डीएम जाता है तो ये लोग मंत्री को रोककर खड़ा करवाते हैं… जब एसपी (SP) और डीएम (DM) आते हैं तो मिनिस्टर को ये रोक देते हैं… और ये खड़ा कराते हैं यहां पर… ये अधिकारी है यहां पर, जो खड़े हैं… इनकी सस्पेंशन होगी, तभी मैं सदन में जाऊंगा… यह गुस्सा बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा (Jivesh Mishra) का है… बता दें कि बिहार विधानसभा के शीतकालीन (Winter Session of Bihar Assembly) सत्र का गुरुवार को चौथा दिन है. सदन के अंदर जमकर हंगामा हो रहा है, मंत्री जी ने सदन के बाहर भी ऐसा हंगामा किया कि मीडिया चैनलों के तमाम कैमरे उनकी तरफ हो गए और माइक मुंह के सामने आ गए.Also Read - Winter Session of Parliament Live Updates: चौथे दिन भी हंगामा और नारेबाजी, विपक्षी नेताओं ने राज्सभा से वॉकआउट किया

गुरुवार को शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भाजपा (BJP) कोटे से मंत्री बने जीवेश मिश्रा (Jivesh Mishra) जैसे ही विधानसभा पहुंचे तो सुरक्षाकर्मियों ने उनकी गाड़ी को रोक दिया. गाड़ी रोके जाने पर राज्य के पर्यटन, मजदूर और खनन मंत्री इतना भड़क गए कि वहां मौजूद सुरक्षा अधिकारी को सस्पेंड कराने की बात करने लगे. Also Read - Mamata Banerjee बोलीं अब कोई UPA नहीं बचा, कांग्रेस ने कहा- सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले BJP को ही मजबूत करेंगे

वीडियो में सुरक्षाकर्मी जीवेश मिश्रा से यह कहते हुए माफी मांगते हुए सुना जा सकता है कि उसने उन्हें पहचाना नहीं था. गुस्से में तमतमाए मंत्री जीवेश मिश्रा ने वहां मौजूद सुरक्षा अधिकारी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, ये अधिकारी है, यहां पर जो खड़े हैं… इनकी सस्पेंशन होगी, तभी मैं सदन में जाऊंगा. Also Read - भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, BJP को है यह उम्मीद

#WATCH Bihar minister Jivesh Mishra gets angry after his car is stopped in Assembly premises by police to give way to SP & DM, demands their suspension#Patna pic.twitter.com/a0JroXccPq

