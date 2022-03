Bihar News In Hindi: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने रविवार को मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी (Mukesh Sahni) को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया. उच्च पदस्थ सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस आशय की सिफारिश सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक ‘लिखित निवेदन’ के बाद राज्यपाल को भेजी गई है. इसमें कहा गया कि विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक प्रमुख सहनी ‘अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का हिस्सा नहीं हैं.’ BJP के कहने पर सहनी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था. भाजपा ने ही सहनी को विधान परिषद में भेजा था, क्योंकि वह विधानसभा का चुनाव हार गए थे.Also Read - Nitish Kumar Attacked: सीएम नीतीश कुमार पर हमला, गंगा किनारे थप्पड़ मारने दौड़ा युवक, पुलिस ने दबोचा

Bihar Minister Mukesh Sahani to step down from his post, CM Nitish Kumar sent a recommendation to the Governor after receiving a written complaint from BJP regarding his removal: Bihar Government

(File Pic) pic.twitter.com/9jeEkaSZlC

— ANI (@ANI) March 27, 2022