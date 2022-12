बिहारः जहरीली शराब से मौत पर उद्योग मंत्री का अजीबोगरीब बयान, लोगों को दे डाली ये सलाह

Chapra hooch tragedy: बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब से 30 लोगों की मौत हो गई. जहरीली शराब से पीने हुई मौतों पर नेताओं की बयानबाजी लगातार जारी है. इस बीच राज्य के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है. उन्होंने लोगों से शरीर की क्षमता (स्ट्रेंथ) बढ़ाने की नसीहत दी है. हाजीपुर में उन्होंने कहा कि बिहार में अवैध रूप से शराब नहीं जहर आ रही है, जिसे पीने से लोग मर रहे हैं, यह बिहार के लिए अच्छा नहीं है. उन्होंने कहा कि इससे बचने के लिए शरीर का स्ट्रेंथ बढ़ाना होगा, दौड़ना होगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज्यादा हिस्सा लेना होगा.

एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि अगर यह प्रचार किया जाए कि शराब नहीं जहर है, तो लोग उसे पीना छोड़ देंगे. शराब वैसे भी स्लो प्वॉइजन होता है. इससे कई प्रकार का नुकसान होता है. किडनी डैमेज होती है, ब्रेन डैमेज होता है. बता दें कि सारण जिले में संदिग्ध रूप से 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. कहा जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है. इन मौतों के बाद बिहार की सियासत गर्म है. भाजपा शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग कर रही है.