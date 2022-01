पटना : बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे पर गोलीबारी करने का आरोप है, जिसमें एक व्यक्ति के घायल होने की बात कही जा रही है. चश्मदीदों का दावा है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तभी 4-5 लोग यहां आए और उनकी पिटाई करने लगे. यही नहीं इन लोगों ने एक व्यक्ति को पिस्तौल के पिछले हिस्से से मारा और गोली भी चलाई. आरोप हैं कि इन 4-5 लोगों में से एक पर्यटन मंत्री का बेटा था.Also Read - उद्धव ठाकरे बोले- शिवसेना ने BJP के साथ रहकर 25 साल बर्बाद कर दिए, ये मैं अब भी मानता हूं

घटना बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में रविवार की है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और पर्यटन राज्य मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे बबलू कुमा और उनके सहयोगियों द्वारा कथित गोलीबारी के बाद ग्रामीणों ने उनकी पिटाई कर दी. यह झड़प मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरदिया कोईरीटोला में रविवार को हुई. समाचार चैनलों पर प्रसारित फुटेज में मंत्री के बेटे को ग्रामीणों के एक समूह द्वारा पिटाई करते देखा गया. ग्रामीणों ने मंत्री के बेटे से बंदूक भी छीन ली.

इस मामले में मंत्री नारायण प्रसाद का कहना है कि पत्थरबाजी में दोनों तरफ दोनों तरफ के लोग घायल हुए हैं. उन्होंने कहा, दूसरी तरफ से ईंटें फेंकी जा रही थीं. उन्होंने दावा किया कि उनके बेटे में गोली नहीं चलाई, बल्कि उनकी रिवॉल्वर छीन ली गई थी. उन्होंने गोली चलाने की बात को उन्हें बदनाम करने के लिए उड़ाई जा रही अफवाह करार दिया.

Champaran: Bihar tourism minister Narayan Prasad's son allegedly opened fire, injured a man. "Kids were playing cricket here; 4-5 people started beating them, hit a man with the butt of a gun & opened fire. One of them was Narayan's (tourism min) son," claims an eyewitness(23.01) pic.twitter.com/UljGmMnVs8

