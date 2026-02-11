By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
बिहार में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, इस योजना से मिलेंगे 2 लाख रुपये, तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट्स
Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana: बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे. आइए जानते हैं यह राशि पाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी?
बिहार में नीतीश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. राज्य में महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वरोजगार बनाने के लिए शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ अब अपने अगले चरण में पहुंच चुकी है. पहले चरण में सरकार ने महिलाओं को काम शुरू करने के लिए शुरुआती सहायता दी थी. अब सरकार उन महिलाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी में है, जो इस मदद का सही इस्तेमाल कर रही हैं. इस योजना को लेकर सीएम नीतीश ने अपडेट देते हुए बताया है कि चयनित महिलाओं को अब 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी. चलिए आपको बताते हैं बिहार की ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ क्या है और इसका लाभ किसको मिलता?
पहले चरण में मिले थे 10 हजार
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत बिहार सरकार ने सितंबर, 2025 में की थी. इस योजना का मकसद था कि राज्य के हर परिवार की एक महिला को आर्थिक मदद देकर छोटा कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए. इसके तहत पहले चरण में महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए थे ताकि वे दुकान, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, खेती से जुड़ा छोटा काम या अन्य कोई घरेलू व्यवसाय शुरू कर सकें. सरकार का मानना है कि जब महिलाएं खुद कमाई करने लगेंगी तो परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और समाज में महिलाओं की भूमिका भी बढ़ेगी.
अब 2 लाख की सहायता मिलेगी
अब सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन महिलाओं ने पहले चरण में मिले 10,000 रुपये का सही तरीके से उपयोग किया है. उनका रोजगार लगातार चल रहा है, अब इन्हें दूसरे चरण में आगे की मदद दी जाएगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार, यह सहायता जरूरत के हिसाब से दी जाएगी. यानी अगर किसी महिला के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 50,000 रुपये पर्याप्त हैं तो उतनी ही रकम मिलेगी. वहीं अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये तय की गई है. किसी महिला को कितनी राशि मिलेगी, यह फैसला प्रशासन द्वारा जांच और आकलन के बाद ही किया जाएगा.
ये भी पढ़ें: Bharat Bandh: क्या 12 फरवरी को बंद रहेंगे बैंक-स्कूल? किन सेवाओं पर पड़ेगा असर, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
लाभ पाने के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना के दूसरे चरण में सहायता पाने के लिए महिलाओं को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, महिलाओं को अपने कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे, ताकि जांच प्रक्रिया में कोई परेशानी न आए. इनमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जीविका से जुड़ा रिकॉर्ड, और यह जानकारी कि पहले मिले 10,000 रुपये का इस्तेमाल किस तरह किया गया, शामिल है. इसके अलावा, महिलाओं से उनके द्वारा शुरू किए गए व्यवसाय की बुनियादी जानकारी भी मांगी जा सकती है.
प्रशासन करेगा जांच, फिर तय होगी सहायता राशि
सरकार द्वारा दिए जाने वाले 2 लाख रुपये तक की मदद सीधे सभी महिलाओं को नहीं मिलेगी, बल्कि प्रशासन उनके काम की स्थिति देखकर फैसला करेगा. जिन महिलाओं का रोजगार सही तरीके से चल रहा होगा और जिनके पास आगे बढ़ने की स्पष्ट योजना होगी, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. प्रशासन इन्हीं दस्तावेजों और रिपोर्ट के आधार पर तय करेगा कि किस महिला को कितनी राशि दी जानी है. कुल मिलाकर बिहार सरकार का यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने और राज्य में स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए एक अहम पहल माना जा रहा है.