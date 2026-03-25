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Bihar Naari Shakti Yojana 1 Lakh Financial Aid Scheme For Competitive Exam Aspirants

कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने पर मिलेगा 1 लाख रुपये, जानें क्या है स्कीम और कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा

महिलाओं को सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने नारी शक्ति योजना की शुरुआत की है.

देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है.

महिलाओं और लड़कियों के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चलाती हैं. राज्य सरकारें भी अलग से ऐसी योजनाएं चलाती हैं. इन सरकारी योजनाओं से बेटियों को आगे बढ़ने, अपने सपने पूरे करने और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में मदद मिलती है. बिहार सरकार भी ऐसी ही एक योजना चलाती है. इसका नाम है नारी शक्ति योजना. इस योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपये दिए जाते हैं. शर्त पर इतनी है कि उन्हें इसके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी होगी.

बिहार मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना क्या है?

महिलाओं को सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने नारी शक्ति योजना की शुरुआत की है. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, स्वरोजगार, प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करना है.

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कितने रुपये की मिलती है मदद?

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत परीक्षा की तैयारी के लिए भी आर्थिक मदद दी जाती है. जो छात्राएं UPSC और BPSC का प्री क्लीयर कर चुकी हैं, उन्हें मेन्स की तैयारी के लिए सरकार की ओर से 1 लाख रुपये तक दिए जा रहे हैं.इसी तरह BPSC का प्री निकालने वाली छात्राओं को 50,000 रुपये मिलते हैं. हाल ही में BPSC का प्री पास करने वाली 2955 महिलाओं को 14.77 करोड़ रुपये दिए गए. सभी के खाते में 50-50 हजार रुपये भेजे गए.

इसके अलावा और क्या मिलेगा?

इस योजना के तहत कई तरह के प्रावधान हैं. नारी शक्ति योजना के तहत कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और चाइल्ड केयर सेंटर की सुविधा दी जाती है. महिला हेल्पलाइन, शॉर्ट स्टे होम, डिफेंस होम या संकट के समय तत्काल मदद भी मिलती है. इस स्कीम में मानसिक, कानूनी और सामाजिक मदद की व्यवस्था है. वहीं, स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग भी मिलेगा. आप बिजनेस के लिए लोन और सब्सिडी भी ले सकती हैं.

कौन कर सकता है अप्लाई?

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इस स्कीम के लिए बिहार की सभी लड़कियां और महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं.

आवेदक बिहार की स्थायी नागरिक होनी चाहिए.

इस योजना में शैक्षणिक योग्यता और मानदंड अलग-अलग हो सकते हैं.

UPSC योजना के लिए प्री क्लीयर करना जरूरी है.

UPSC और BPSC प्री परीक्षा पास करने वाली बिहार की महिला उम्मीदवारों को मेन्स की तैयारी के लिए आर्थिक मदद लाख रुपये मिलेंगे.

50,000 रुपये BPSC का प्री एग्जाम पास करने पर मिलते हैं.

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कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना में अप्लाई के लिए आधार कार्ड, रेजिडेंशियल प्रूफ, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स,मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी.

अप्लाई का तरीका?

बिहार के समाज कल्याण विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पर लिंक ओपन होने पर ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं.ऑनलाइन आवेदन के लिए पहले आवेदक को रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके लिए नाम, आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी.

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