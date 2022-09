Bihar Police, Bihar, Nawada, Bihar Police Association: बिहार के नवादा जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव मंगला एक वीडियो सामने आने के बाद विवादों में आ गए हैं. यह वाकया तब का बताया जा रहा, जब बीते दिनों 8 सितंबर की रात पुलिस अधीक्षक नगर थाना में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे. कहा जा रहा है कि केस डायरी को मेंटेन करने में लापरवाही सामने आई तो उन्होंने 5 पुलिसकर्मियों को ही लॉकअप में बंद कर दिया था. यह पुलिसकर्मी करीब 40-45 मिनट लॉक अप में बंद रहे.Also Read - नीतीश सरकार के 3 मंत्रियों को मोबाइल की रोशनी में सभा को करना पड़ा संबोधित, जानिए पूरा मामला

CCTV फुटेज सामने आने के बाद मामला गरमा गया है. पुलिस एसोसिएशन ने सरकार से एसपी डॉ गौरव मंगला पर कार्रवाई की है. पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव मंगला पर आरोप है कि उन्होंने बीते 8 सितंबर की रात नगर थाने के एसआई रामरेखा सिंह, एएसआई शत्रुधन पासवान, एएस आई संजय सिंह, एएसआई संतोष पासवान और एएसआई रामेश्वर उरांव समेत कुल 5 अफसरों को थाने के हाजत में बंद कर दिया था. वहीं, नगर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह ने भी इस ऐसी किसी घटना से इनकार किया है. Also Read - आतंकी मामले में आरोपी के साथ बिहार के मंत्री की फोटो वायरल, बोले- मेरा कोई लेना देना नहीं

Bihar Police Association demands action against SP Nawada after he allegedly put 5 police officials inside a lockup

Police personnel across Bihar are angry with this behaviour. A probe should be done &FIR should be registered against SP: Mrityunjay Singh, Association’s president pic.twitter.com/uKJ9GoIt8G

— ANI (@ANI) September 11, 2022