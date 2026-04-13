  • Hindi
  • Bihar
  • Bihar Nda Meeting To Decide New Cm Name After Nitish Kumar Samrat Choudhary

नीतीश की विदाई के बाद बिहार को कल मिलेगा नया CM, NDA की बैठक में फाइनल होगा नाम, 15 को शपथ ग्रहण

बिहार के संभावित नए CM को लेकर कई सर्वे हुए. ज्यादातर सर्वे में लोगों की पसंद सम्राट चौधरी ही रहे हैं. सम्राट चौधरी को अमित शाह की पसंद का नेता माना जाता है. सम्राट RJD और JDU के रास्ते 2017 में BJP में आए. वो मात्र 6 साल में बिहार BJP के सबसे बड़े नेता बन गए.

Published date india.com Updated: April 13, 2026 4:19 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
नीतीश की विदाई के बाद बिहार को कल मिलेगा नया CM, NDA की बैठक में फाइनल होगा नाम, 15 को शपथ ग्रहण

नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के बाद बिहार को मंगलवार को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है. NDA ने 14 अप्रैल की शाम 4 बजे पटना में विधायक दल की बैठक बुलाई है. इसमें CM के नाम पर अंतिम फैसला लिया जाना है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, 15 अप्रैल को नए CM का शपथ ग्रहण हो सकता है. नए CM की रेस में मौजूदा डिप्टी CM सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है. इससे पहले राज्यपाल के सचिव गोपाल मीणा सम्राट चौधरी के आवास पहुंचे. वहां दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक मुलाकात हुई. इससे पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी सम्राट चौधरी के आवास पर उनसे मुलाकात की. बताया जा रहा कि जदयू के संभावित मंत्रियों की लिस्ट के साथ दोनों नेता पहुंचे थे.

आखिरी कैबिनेट मीटिंग के बाद इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार
14 अप्रैल को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी. बैठक के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे. इसी के साथ मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा. इसके तुरंत बाद NDA विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा.

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बने ऑब्जर्वर
BJP की ओर से इस प्रक्रिया को कराने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. उनकी मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी. कुल मिलाकर बिहार में सत्ता परिवर्तन की तस्वीर मंगलवार शाम तक साफ हो जाएगी.

CM की रेस में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे
बिहार के संभावित नए CM को लेकर कई सर्वे हुए. ज्यादातर सर्वे में लोगों की पसंद सम्राट चौधरी ही रहे हैं. सम्राट चौधरी को अमित शाह की पसंद का नेता माना जाता है. सम्राट RJD और JDU के रास्ते 2017 में BJP में आए. वो मात्र 6 साल में बिहार BJP के सबसे बड़े नेता बन गए. अमित शाह ने इन्हें एक OBC लीडर के तौर पर तैयार किया. 2025 के चुनाव में पहली बार इन्हें नीतीश कुमार की जगह गृह विभाग मिला.

रेस में और कौन-कौन?
सम्राट चौधरी के अलावा CM की रेस में BJP विधायक संजीव चौरसिया, BJP MLC जनकराम, बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह और BJP से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता का नाम भी है.

बिहार में 1990 से लगातार OBC जाति का ही CM
वैसे बिहार में 1990 से लगातार OBC जाति के ही नेता CM हैं. इसकी शुरुआत लालू प्रसाद यादव से हुई थी. 20 साल से नीतीश कुमार कुशवाहा, कोइरी और EBC के सहारे CM बने हुए थे. बिहार विधानसभा में हर दूसरा विधायक OBC से ही है. OBC से 83 और EBC से 37 विधायक हैं. वहीं, सवर्ण कैटेगरी से 71, SC वर्ग से 38, ST से दो और अल्पसंख्यक समुदाय से 11 विधायक हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Bihar की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.