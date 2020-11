Bihar Goverment Formation:बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एकबार फिर जनता दल (युनाइटेड) विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है. बिहार के मुख्यमंत्री आवास पर जदयू के नवनिर्वाचित विधायकों और विधान पार्षदों की रविवार को हुई बैठक में पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार को एकबार फिर से विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया. मुख्यमंत्री आवास पर हो रही इस बैठक में कुमार के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फडणवीस, पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र यादव, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) नेता जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) पार्टी के नेता मुकेश सहनी शामिल हुए. Also Read - 28 Chhath Puja Special Trains list: छठ पूजा से पहले इन राज्यों के लिए शुरू हुईं 28 ट्रेन, क्या आपके शहर के लिए भी है कोई गाड़ी?, देखें पूरी लिस्ट

भाजपा के पर्यवेक्षक बनाये गए वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह पटना पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे. इससे पहले भाजपा विधायक दल की बैठक को टाल दिया गया, जो सुबह 10 बजे होनी थी. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक से पहले कहा था कि फिलहाल राजग विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें भाजपा, जदयू और हम और वीआईपी के नवनिर्वाचित विधायक शामिल होंगे. Also Read - Bihar result: पटना में NDA की अहम बैठक में राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल, नीतीश कुमार के नाम पर आज लगेगी मुहर!

JD(U) Chief Nitish Kumar named as the next Chief Minister of Bihar, in NDA meeting at Patna Also Read - नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, अब बनने जा रहे हैं 7वीं बार मुख्यमंत्री

Visuals from NDA meeting at Patna, Bihar pic.twitter.com/Xz8Fr0WDw5

— ANI (@ANI) November 15, 2020