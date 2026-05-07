By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Bihar Cabinet Ministers List: बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार, निशांत समेत 32 मंत्रियों ने ली शपथ- यहां देखें पूरी लिस्ट
Bihar Cabinet Ministers List: सम्राट चौधरी की कैबिनेट में BJP, JDU और सहयोगी दलों के कोटे से शपथ लेने वाले मंत्रियों में कई नए चेहरों को भी जगह दी गई है.
Bihar Cabinet Ministers List: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार (7 अप्रैल) को मंत्रिमंडल का विस्तार किया. बिहार के पूर्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार समेत 32 मंत्रियों ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पद और गोपनीयता की शपथ ली. सम्राट की नई कैबिनेट में BJP, JDU और सहयोगी दलों के कोटे से शपथ लेने वाले मंत्रियों में कई नए चेहरों को भी जगह दी गई है.
बिहार के नये मंत्रियों की सूची
|संख्या
|पार्टी का नाम
|मंत्री का नाम
|1
|BJP
|राम कृपाल यादव
|2
|BJP
|केदार गुप्ता
|3
|BJP
|नीतीश मिश्रा
|4
|BJP
|मिथलेश तिवारी
|5
|BJP
|रमा निषाद
|6
|BJP
|विजय कुमार सिन्हा
|7
|BJP
|दिलीप जायसवाल
|8
|BJP
|प्रमोद चंद्रवंशी
|9
|BJP
|लखविंदर पासवान
|10
|BJP
|संजय टाइगर
|11
|BJP
|इंजीनियर कुमार शैलेन्द्र
|12
|BJP
|नंद किशोर राम
|13
|BJP
|रामचंद्र प्रसाद
|14
|BJP
|अरुण शंकर प्रसाद
|15
|JDU
|निशांत कुमार
|16
|JDU
|श्रवण कुमार
|17
|JDU
|मदन सहनी
|18
|JDU
|लेसी सिंह
|19
|JDU
|श्वेता गुप्ता
|20
|JDU
|भगवान सिंह कुशवाहा
|21
|JDU
|दामोदर रावत
|22
|JDU
|बुलो मंडल
|23
|JDU
|सुनील कुमार
|24
|JDU
|शीला मंडल
|25
|JDU
|रत्नेश सदा
|26
|JDU
|जमा खान
|27
|JDU
|अशोक चौधरी
|28
|LJP(RV)
|संजय पासवान
|29
|LJP(RV)
|संजय सिंह
|30
|HAM
|संतोष सुमन
|31
|RLM
|दीपक प्रकाश