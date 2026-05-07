  • Hindi
  • Bihar
  • Bihar New Cabinet Ministers List Bjp Jdu Samrat Choudhary New Cabinet List In Hindi

Bihar Cabinet Ministers List: बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार, निशांत समेत 32 मंत्रियों ने ली शपथ- यहां देखें पूरी लिस्ट

Bihar Cabinet Ministers List: सम्राट चौधरी की कैबिनेट में BJP, JDU और सहयोगी दलों के कोटे से शपथ लेने वाले मंत्रियों में कई नए चेहरों को भी जगह दी गई है.

Published date india.com Updated: May 7, 2026 1:00 PM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
Samrat Choudhary
Samrat Choudhary. (ANI Photo)

Bihar Cabinet Ministers List: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार (7 अप्रैल) को मंत्रिमंडल का विस्तार किया. बिहार के पूर्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार समेत 32 मंत्रियों ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पद और गोपनीयता की शपथ ली. सम्राट की नई कैबिनेट में BJP, JDU और सहयोगी दलों के कोटे से शपथ लेने वाले मंत्रियों में कई नए चेहरों को भी जगह दी गई है.

बिहार के नये मंत्रियों की सूची

संख्या पार्टी का नाम मंत्री का नाम
1 BJP राम कृपाल यादव
2 BJP केदार गुप्ता
3 BJP नीतीश मिश्रा
4 BJP मिथलेश तिवारी
5 BJP रमा निषाद
6 BJP विजय कुमार सिन्हा
7 BJP दिलीप जायसवाल
8 BJP प्रमोद चंद्रवंशी
9 BJP लखविंदर पासवान
10 BJP संजय टाइगर
11 BJP इंजीनियर कुमार शैलेन्द्र
12 BJP नंद किशोर राम
13 BJP रामचंद्र प्रसाद
14 BJP अरुण शंकर प्रसाद
15 JDU निशांत कुमार
16 JDU श्रवण कुमार
17 JDU मदन सहनी
18 JDU लेसी सिंह
19 JDU श्वेता गुप्ता
20 JDU भगवान सिंह कुशवाहा
21 JDU दामोदर रावत
22 JDU बुलो मंडल
23 JDU सुनील कुमार
24 JDU शीला मंडल
25 JDU रत्नेश सदा
26 JDU जमा खान
27 JDU अशोक चौधरी
28 LJP(RV) संजय पासवान
29 LJP(RV) संजय सिंह
30 HAM संतोष सुमन
31 RLM दीपक प्रकाश

About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Bihar की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.