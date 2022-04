Bihar News: बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़े उलटफेर की संभावना जताई जा रही है. शुक्रवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Rabri Devi) के पटना स्थित आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार के पहुंचने और पार्टी में शिरकत करने के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. राबड़ी आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ अपने निवास से पैदल ही पहुंचे थे. लालू परिवार सहित राजद ने मुख्यमंत्री का पूरी गर्मजोशी से स्वागत किया. इस स्वागत से एक तरफ जहां भाजपा को बड़े संदेश दिए जाने की बात कही जा रही है तो वहीं अब राजनीतिक अटकलबाजी को हवा मिल गई है.Also Read - मुंबई: नवनीत राणा के आवास के बाहर शिवसेना कार्यकर्ताओं का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन | LIVE

इस बीच, राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे बिहार की सियासत में तूफान मच गया है. खुद को कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन बताने वाले तेजप्रताप यादव ने कहा है कि "अब हम सरकार बनाएंगे, बिहार में अब खेल होगा, नीतीश चाचा हमारे घर आए थे. हमारी नीतीश जी से सीक्रेट बात हुई है. हमने तो पहले नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा था, लेकिन अब जब नीतीश चाचा की एंट्री का बोर्ड लगाया तो वो आ गए. अब वह आए हैं तो सरकार भी बनेगी."

#WATCH Patna: Earlier I had put up 'No Entry' board (for Bihar CM Nitish Kumar), & now I have put up Entry 'Nitish Chacha Ji' board, so he came… Since he came, govt will be formed…will form govt, it's a secret. I had a word with Nitish Ji secretly: Tej Pratap Yadav,RJD (22.4) pic.twitter.com/XDKSAkyMwA

— ANI (@ANI) April 22, 2022