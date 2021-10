Bihar News: बिहार में एक छात्र स्कूल में पिस्टल लेकर पहुंच गया. छात्र दसवीं में पढ़ता है. वह पिस्टल लेकर क्लास में पहुंच गया और साथी छात्रों को पिस्टल दिखाने लगा. इससे छात्र दहशत में आ गए. यहां तक कि छात्रों के साथ ही टीचर भी दहशत में आ गए और छिप गए. इसके बाद गांव के लोगों ने किसी तरह छात्र को काबू में किया और पिस्टल छीन ली. पिस्टल भरी हुई थी.Also Read - बिहार के सारण में पति के सामने महिला के साथ छेड़खानी का Video वायरल, जांच में जुटी पुलिस

ये घटना बिहार के मुजफ्फरपुर की है. यहां के कटरा चंगेल हाईस्कूल में 10वीं का एक छात्र क्लास में पिस्टल लेकर पहुंच गया. वह छात्रों पर धौंस जमाने लगा, इससे अफरातफरी मच गई. छात्र चिल्लाने लगे. मौके पर टीचर पहुंचे, लेकिन पिस्टल देखते ही छिप गए. ये खबर गांव के लोगों को लगी. गांव के लोग स्कूल पहुंच गए और छात्र को काबू में करते हुए पिस्टल को अपने कब्जे में कर लिया.

Bihar | A 16-yr-old student of a govt school was detained by police for carrying a pistol to school in Katra, Muzaffarpur dist on Oct 5, currently lodged at a juvenile correctional home, say police

We’re questioning him to gather more info: MK Panday, Dy SP East, Muzaffarpur pic.twitter.com/BamQqPtS4C

