Bihar News: बिहार में फिर से जहरीली शराब पीने से मौत की खबर सामने आ रही है. नालंदा जिले के सोहसराय थाना इलाके के छोटी पहाड़ी और पहाड़ तल्ली मोहल्ले में संदेहास्पद स्थिति में एक साथ पांच लोगों की मौत हो गयी जबकि 2 लोगों का इलाज जारी है, दोनों की संदिग्धों की स्थिति गंभीर बनी हुई है. गंभीर हालत में उनका निजी क्लीनिक में इलाज चल रहा है. सभी मृतकों के परिजन शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ने से मौत की बात बता रहे हैं. लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दे दी है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है. थानाध्यक्ष सुरेश प्रसाद के बाद सदर डीएसपी डॉ शिब्ली नोमानी मौके पर पहुंच कर परिजनों से जानकारी ले रहे हैं.

“At least 5 dead allegedly due to consumption of poisonous liquor in Nalanda, Bihar,” claim family members of the deceased.

Details awaited.

— ANI (@ANI) January 15, 2022