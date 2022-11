Bihar News: बड़ी लापरवाही-बिना बेहोश किए ही कर दिया महिलाओं की नसबंदी का ऑपरेशन

Bihar News: बिहार के खगड़िया जिले के अलौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां परिवार नियोजन कराने आई कई महिलाओं को बिना बेहोशी का इंजेक्शन दिए जबरन हाथ-पैर बांधकर ऑपरेशन कर दिया गया. महिलाएं रोती-चिल्लाती रही, लेकिन उसका हाथ-पैर पकड़कर ऑपरेशन कर दिया गया. महिलाओं का आरोप है कि स्वास्थ्य कर्मियों ने जबरन हाथ, पैर पकड़कर और मुंह बन्द करके ऑपरेशन किया. इस दौरान वह चीखती-चिल्लाती रही है.

बताया जाता है कि ग्लोबल डेवलपमेंट इनीटीवेट नाम की प्राइवेट एजेंसी ने इन महिलाओं का ऑपरेशन कराया है. बता दें कि इसी महीने जिले के परबत्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी इसी तरह की लापरवाही सामने आई थी.