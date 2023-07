Bihar News: बोरवेल में 50 फुट की गहराई में गिरे बच्चे को 8 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया

बिहारशरीफ: बिहार (Bihar) के नालंदा जिले के नगर पंचायत क्षेत्र के कुल गांव में आज रविवार की सुबह खेलने के क्रम में बोरवेल में करीब 50 फुट की गहराई में गिरे चार साल के बच्चे को लगभग आठ घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया है. नालंदा थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 17 निवासी डोमन मांझी का चार वर्षीय बेटा शिवम कुमार खेलने के दौरान बोरवेल में गिर गया था.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया की जिला प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के प्रयास से बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया.उन्होंने बताया कि एहतियातन बच्चे को जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है.