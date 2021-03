Big Breaking: बिहार के सुपौल जिले से एक बड़ी सनसनीखेज वारदात सामने आने से हड़कंप मच गया है. जिले के एक घर में परिवार के सभी सदस्यों ने एकसाथ फांसी के फंदे से लटककर जान दे दी है. संदिग्ध रूप से पांचों के शव एक ही कमरे में छत से लटके मिले हैं. घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है. जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के गद्दी वार्ड चार में रहने वाले पति-पत्नी, उनकी दो बेटियों और एक बेटे का शव एक ही कमरे में फंदे से लटके हुए मिले हैं. Also Read - Bihar News: कुशवाहा चाहते थे RLSP का JDU में विलय, पार्टी ने उन्हें ही कर दिया विलुप्त, जानिए

पुलिस ऑफिसर ने बताया है कि पांच लोगं के शव एक ही कमरे में छत से लटके मिले हैं. घटना को देखकर आत्महत्या की बात लग रही है. अब फोरेंसिक टीम की जांच रिपोर्ट के बाद ही मौत की वजहों का खुलासा हो पाएगा.

Bihar: Five members of a family died allegedly by suicide in Supaul

“Forensic Science Laboratory team will investigate the site and we will conduct a detailed investigation, ” said police yesterday pic.twitter.com/DHxNFd03je

— ANI (@ANI) March 13, 2021