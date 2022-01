Bihar News: बोधगया थाना क्षेत्र के एक होटल में हाई प्रोफाइल देह व्यापार का धंधा चल रहा था. इस देह धंधे का पुलिस ने पर्दाफाश किया है जिसमें दो महिलाओं सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस धंधे में होटल का मैनेजर भी शामिल है. इस धंधे को एक गिरोह चलाता है जिसमें कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं. इसके साथ ही कई हाई प्रोफाइल और सफेदपोश लोग इसके कस्टमर भी हैं. देह व्यापार चलाने वाला गिरोह कोलकाता के सोनागाछी से लड़कियों को कांट्रैक्ट पर बुलाता था और होटल में अनैतिक देह व्यापार कराता था.Also Read - Bihar Politics: बिहार में फिर होगी उलट-फेर? मुकेश सहनी ने दिए बड़े संकेत, तेजस्वी को बताया-छोटा भाई

पुलिस ने खुलासा किया है कि इस देह व्यापार के धंधे में कुछ हाईप्रोफाइल लोग भी जुड़े हैं. इस गिरोह में शामिल लोगों के पास से 16 मोबाइल भी बरामद किए हैं. गिरोह के सरगना को पुलिस ने दबोच लिया है जिसके मोबाइल में 1500 से ज्यादा ग्राहकों के मोबाइल नंबर दर्ज हैं. पुलिस उन सभी नंबरों की जांच कर रही है. Also Read - UP Assembly Election 2022: भाजपा से मिली निराशा, जदयू ने कहा-अब यूपी में हम अपने दम पर लड़ेंगे चुनाव

Bihar: Gaya Police busted a sex racket by arresting 13 people including a hotel manager & rescuing 2 women in Bodh Gaya, SSP Aditya Kumar said on Friday

“The women were brought from Sonagachi, Kolkata. Involvement of some high-profile persons has come into the light,” he said. pic.twitter.com/1ZnXUwszx0

