Bihar News Live Updates: बिहार में नवगठित एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज संपन्न हुई. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक हुई जिसमें 2 एजेंडों पर मुहर लगी. इसके अलावे बैठक में 23 से 27 नवम्बर तक विधानमंडल का संयुक्त सत्र चलाने पर भी सहमति बनी. बैठक में जीतन राम मांझी को प्रोटेम स्‍पीकर बनाने पर भी सहमति बनी, जो विधानसभा के पहले सत्र में प्रोटेम स्‍पीकर के तौर पर नए सदस्‍यों को शपथ दिलाएंगे. फिर, 25 नवंबर को स्‍पीकर (Speaker) का चुनाव होगा. 26 को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और 27 को अभिभाषण पर वाद-विवाद और सरकार का उत्तर होगा. Also Read - Bihar News: नीतीश कैबिनेट में हुआ विभागों का बंटवारा, जानिये किसे मिला कौन सा मंत्रालय, देखें पूरी लिस्ट

नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों को मिली जिम्मेवारी, 23 से होगा विधानमंडल का संयुक्‍त सत्र Also Read - RJD नेता शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान- 'BJP नेताओं को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे सुशील मोदी, इसलिए पार्टी ने...'

बिहार विधानमंडल का सयुंक्त सत्र 23 नवंबर 27 नवम्बर तक होगा. इसके अलावा विधानसभा के प्रथम सत्र और विधानपरिषद के 196 सत्र के आरंभ में दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन को राज्यपाल संबोधित करेंगे. राज्यपाल के संबोधन के विषय तय करने के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है. आज नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है. Also Read - नीतीश कुमार को बधाई देने के बहाने प्रशांत किशोर ने किया तंज, ट्वीट कर कही यह बात...

CM नीतीश के गृह जिले में बच्चे की हत्या के बाद बवाल, लोगों ने छीन ली पुलिस की रायफल

नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में बदमाशों ने एक किशोर का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद बवाल मचा है. इस दौरान लोगों ने पुलिस की रायफल तक छीन ली. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची की आक्रोशित ग्रामीणों ने स्थानीय थानाध्यक्ष और पुलिसकर्मियों पर हत्या करवाने की आरोप लगाकर दो पुलिसकर्मियों का राइफल छीन लिया और फरार हो गए.

तेजस्वी और राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से पूछा सवाल…

मंगलवार को विपक्ष के दो बड़े नेताओं राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार से सवाल पूछा. मामला वैशाली में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों के एक युवती को जिंदा जलाने का था. इस मामले में इलाज के बाद पीड़ि‍ता की मौत हो गई.

तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए लिखा है- कहां है एलईडी की रोशनी में दिल्ली से बिहार आकर जंगलराज खोजने वाले? Nation wants to know जंगलराज का महाराजा कौन?

राहुल गांधी ने इसी घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि किसका अपराध ज़्यादा ख़तरनाक है- जिसने ये अमानवीय कार्य किया या जिसने चुनावी फ़ायदे के लिए इसे छुपाया ताकि इस कुशासन पर अपने झूठे ‘सुशासन’ की नींव रख सके?

पटना एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने जारी किया विंटर फ्लाइट शेड्यूल

पटना एयरपोर्ट (Patna Airport) ऑथोरिटी ने विंटर फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया है. पटना एयरपोर्ट से विंटर सीजन में 20 जोड़ी विमान इंडिगो के, 16 जोड़ी विमान स्पाइस जेट के, और 8 जोड़ी गो एयर के उड़ेंगे. इसके अलावा एयर इंडिया की 4 जोड़ी विमानों ,विस्तारा की 2 जोड़ी विमानों का संचालन किया जाएगा.