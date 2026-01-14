Hindi Bihar

सांप को पकड़ रील बनाना पड़ा भारी, शख्स की चली गई जान; Video देख सहमे लोग

Bihar News: बिहार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक शिक्षक की सांप काटने से मौत हो गई.

Bihar News in Hindi: आजकल लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. कई बार यह जुनून इतना खतरनाक हो जाता है कि उनकी जान पर बन आती है. ऐसा ही एक मामला बिहार के शिवहर से सामने आया है, जहां सांप पकड़कर रील बनाने के चक्कर में एक शिक्षक की मौत हो गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, शिक्षक सांप को पकड़ते हुए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, तभी सांप ने उन्हें डंस लिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई.

सांप काटने से हुई शिक्षक से मौत

इस घटना से लोगों के बीच डर और चिंता का माहौल बन गया है. इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार यह मामला बिहार के शिवहर जिले के पुरनहिया थाना क्षेत्र के बसंतपट्टी गांव का है. मृतक शिक्षक की पहचान 51 वर्षीय नवल किशोर सिंह के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि नवल को सांप पकड़ने का वर्षों का अनुभव था. वे इलाके में सांप पकड़ने के लिए मशहूर थे जैसे ही कहीं सांप निकलने की सूचना मिलती, वे तुरंत वहां पहुंच जाते थे.

करतब दिखाना पड़ा भारी

मंगलवार को भी, हमेशा की तरह, वे अपने ही गांव में एक जहरीले सांप को पकड़ने गए थे. वहां मौजूद लोगों के अनुसार उन्होंने सांप को पकड़ तो लिया था, लेकिन इसके बाद वे उसके साथ करतब दिखाने लगे और लोग उनकी रील बनाने लगे. इसी दौरान सांप ने उन्हें डंस लिया। उन्होंने कुछ देर तक सांप के काटने के दर्द को सहन किया और सांप को सुरक्षित जगह पर रखा, लेकिन उसके बाद वे अचानक बेहोश हो गए. वहां मौजूद लोग उन्हें तुरंत मुजफ्फरपुर इलाज के लिए ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.

देखें Video

सोशल मीडिया पर वायरल होने का जुनून

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें लोग वायरल होने की चाह में खतरनाक सांपों को बिना किसी सुरक्षा के हाथों में लेकर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं. कई बार सांप हमला कर देते हैं और डंस लेते हैं, जिससे लोगों की जान तक चली जाती है. ऐसे में हमें इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए और अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए.

