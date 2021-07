Bihar News: बिहार में नालंदा जिले के सदर अस्पताल की घोर लापरवाही उजागर हुई है. यहां अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक 15 वर्षीय किशोरी की डायरिया से तड़पकर मौत हो गई. मृतका के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं, परिजनों का कहना है कि बच्ची का इलाज सही ढंग से नहीं किया गया और इतना ही नहीं, उसकी मौत के बाद एंबुलेंस व स्ट्रेचर भी नहीं दिया गया जिसके कारण पिता को बेटी के शव को गोद में लेकर एंबुलेंस तक ले जाने को मजबूर होना पड़ा. Also Read - Bihar News: बिहार में खतरे का निशान पार कर गईं कई नदियां, इन क्षेत्रों के लिए जारी हुआ अलर्ट

पिता ने रोते हुए बताया कि बेटी का शव गोद में लेकर गया लेकिन इस दौरान एक भी स्वास्थ्यकर्मी स्ट्रेचर लेकर मदद के लिए नहीं आया. मृतका किशोरी सोहसराय थाना क्षेत्र के आशा नगर मोहल्ला निवासी अशोक पासवान की पुत्री गुड़िया कुमारी थी. मृतका के पिता ने डाक्टर पर आरोप लगाया कि उसने ढंग से इलाज नहीं किया, इस कारण उसकी बेटी की मौत हो गई. Also Read - Bihar News: नीतीश सरकार पर लगे भ्रष्टाचार और अफसरशाही के आरोप, आज इस्तीफा दे सकते हैं एक मंत्री, भाजपा ने भी घेरा

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि डायरिया जैसी मामूली बीमारी भी जिले के सबसे बड़े सदर अस्पताल के डाक्टर संभाल नहीं सके और इसके बाद उनकी बेटी को पावापुरी मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया. अगर, मामूली बीमारी में भी मरीज को रेफर किया जाएगा तो यहां के डाक्टर की दक्षता पर सवाल तो उठता ही है. Also Read - Bihar News: नीतीश कुमार की सरकार गिरना तय, महेश्वर सिंह के RJD में आने पर बोले तेजस्वी यादव

Family of a 15-year-old girl alleges unavailability of stretcher, ambulance, & lack of treatment following her death at Sadar Hospital in Bihar Sharif, Nalanda

“Treatment was given to her. The family didn’t ask for a stretcher, they picked up her body & left,” said Dr. Mahendra. pic.twitter.com/5fYmvVJs7k

— ANI (@ANI) July 5, 2021