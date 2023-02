Bihar News: ट्रक ने छात्रा को कुचला, गुस्साए लोगों ने हाईवे पर शव को रखकर किया हंगामा, ट्रक को लगाई आग

Bihar News, Siwan: बिहार में आज रविवार को एक रोड एक्सीडेंट में ट्रक से 10वीं कक्षा की एक छात्रा को कुचलने के बाद भारी हंगामा हो गया. गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया.

जानकारी के मुताबिक, सीवान के महादेवा ओपी थाना क्षेत्र में ओरमा हाईवे पर आज सुबह 10वीं कक्षा की एक छात्रा जब कोचिंग जा रही थी, तब एक ट्रक ने उसे कुचल दिया. इसके बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे पर ही जमकर हंगामा किया. प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बवाल काट दिया. हाईवे पर शव को रखकर हंगामा किया और ट्रक को आग लगा दी.