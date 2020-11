Bihar News Today: नीतीश कुमार (Nitish Kumar) एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं. हालांकि इस बार सुशील कुमार मोदी (Sushil Modi) को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया है. सोमवार को नीतीश कुमार के अलावा 14 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली. इस बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दो-दो डिप्टी सीएम बनाए हैं. सुशील मोदी को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात की जा रही है. हालांकि वह जिम्मेदारी क्या होगी इसका खुलासा फिलहाल नहीं सका है. उधर, मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने सुशील मोदी पर तंज कसा है. Also Read - पटाखे से झुलसी प्रयागराज से BJP सांसद रीता बहुगुणा जोशी की 8 साल की पोती की मौत

I have no animosity with him, he is like my younger brother. But his personality used to reflect a lack of depth. I think this is the reason BJP leadership did not give him a post in the state cabinet this time: Shivanand Tiwari, RJD https://t.co/rQgnKIZ2KF

— ANI (@ANI) November 17, 2020