अब इस राज्य में बच्चे नहीं चला पाएंगे घंटों फोन! मोबाइल की बढ़ती लत को लेकर सरकार ला रही ये कड़े नियम
राज्य सरकार बच्चों के स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन गेमिंग पर नई पॉलिसी ला रही है. सरकार का मानना है कि समय रहते कदम उठाना जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ी को डिजिटल लत से बचाया जा सके.
जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. बच्चों में रील्स देखने और ऑनलाइन गेम खेलने की आदत भी चिंताजनक स्तर तक पहुंच गई है. पैरेंट्स अक्सर शिकायत करते हैं कि बच्चे घंटों स्क्रीन पर लगे रहते हैं और पढ़ाई या खेलकूद से दूर हो रहे हैं. इस मुद्दे को बिहार विधानसभा में उठाया गया और सरकार ने संकेत दिए कि बच्चों में स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करने के लिए नई पॉलिसी तैयार की जा रही है. सरकार का मानना है कि समय रहते कदम उठाना जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ी को डिजिटल लत से बचाया जा सके.
विधानसभा में उठा स्क्रीन टाइम का मुद्दा
पश्चिम चंपारण के सिकटा से जेडीयू विधायक समृद्ध वर्मा ने सदन में कहा कि गांव-गांव में बच्चे मोबाइल पर यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घंटों समय बिताते दिखते हैं. उन्होंने निश्चित आयु वर्ग के लिए स्क्रीन टाइम तय करने और उसे नियंत्रित करने की मांग की. उनका कहना था कि अगर अभी सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो इसका असर बच्चों की पढ़ाई, व्यवहार और भविष्य पर पड़ेगा. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आईटी, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग मिलकर एक ठोस योजना बनाएं, ताकि जागरूकता और नियंत्रण दोनों साथ-साथ चल सकें.
सरकार का क्या है प्लान?
आईटी मंत्री श्रेयसी सिंह ने इस विषय को गंभीर बताते हुए कहा कि बच्चों के स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करना बहुविभागीय जिम्मेदारी है. इसमें स्कूल, अभिभावक, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और समाज की भागीदारी जरूरी है. राज्य सरकार ने बेंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस (NIMHANS) के विशेषज्ञों से दिशानिर्देश मांगे हैं. रिपोर्ट आने के बाद सभी विभाग मिलकर एक नया मानक तैयार करेंगे. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी स्पष्ट किया कि बिहार सरकार इस विषय पर पूरी तरह नई पॉलिसी लाने की दिशा में काम कर रही है.
स्क्रीन टाइम बन रहा अदृश्य महामारी
विधायक समृद्ध वर्मा ने बच्चों में मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग की लत को ‘अदृश्य महामारी’ बताया. उन्होंने कहा कि इंफिनिटी स्क्रॉलिंग और लगातार रील्स देखने से बच्चों का ध्यान भटक रहा है और उनकी एकाग्रता कमजोर हो रही है. मोबाइल इस्तेमाल के दौरान डोपामाइन हार्मोन का स्राव होता है, जिससे दिमाग को त्वरित आनंद मिलता है और बच्चे वास्तविक जीवन की गतिविधियों से दूर होते जाते हैं. उनका सवाल था कि जब सरकार बच्चों को एआई सिखाने की योजना बना रही है, तो मोबाइल के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए सुरक्षा तंत्र क्यों नहीं बनाया गया.
जागरूकता की जरूरत
समृद्ध वर्मा ने बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की मांग की. उन्होंने सुझाव दिया कि डिजिटल हाइजीन को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए. जिला स्तर पर मोबाइल और गेमिंग एडिक्शन क्लीनिक खोले जाएं. जीविका दीदियों के माध्यम से गांवों की महिलाओं को प्रशिक्षित कर परिवारों को जागरूक बनाया जाए. सरकार और समाज मिलकर अगर संतुलित डिजिटल उपयोग का संदेश देंगे, तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखा जा सकता है.