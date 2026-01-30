Hindi Bihar

Bihar Nitish Kumar Govt Tightens Social Media Rules For Government Staff Here Is All Guidelines

इस राज्य के सरकारी कर्मियों को अब संभलकर करना होगा सोशल मीडिया का इस्तेमाल- जानिये पूरी गाइडलाइंस

राज्य कर्मियों को Facebook, WhatsApp, Linkdin और X समेत सभी सोशल मीडिया मंचों पर सावधानी बरतना अनिवार्य होगा. नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और दंड का भी प्रावधान है.

Latest Bihar News: बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने सरकारी कर्मियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर सख्त कदम उठाए हैं. नए आदेश के बाद अब किसी भी सरकारी कर्मचारी को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से पहले अपने सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना जरूरी होगा. साथ ही फर्जी अकाउंट का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. आदेश के उल्लंघन करने पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी. इसके लिए सरकार ने ‘बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली-2026’ तैयार की गई है. राज्यभर यह नियमावली तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

सावधानी बरतना जरूरी

राज्य कर्मियों को Facebook, WhatsApp, Linkdin और X समेत सभी सोशल मीडिया मंचों पर सावधानी बरतना अनिवार्य होगा. कैबिनेट बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र ने बताया कि इस नियमावली के तहत सरकारी कर्मियों के लिए सोशल मीडिया आचरण से जुड़े करीब डेढ़ दर्जन नियम तय किए गए हैं. उन्होंने बताया कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और दंड का भी प्रावधान है.

सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक नहीं

राजेंद्र ने साफ किया कि किसी भी कर्मी के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन निर्धारित सीमाओं के भीतर रहकर ही इसका उपयोग करना होगा. नियमों का उल्लंघन आचरण के अनुरूप नहीं माना जाएगा. उन्होंने बताया कि नियमावली में सोशल मीडिया उपयोग पर सरकारी कर्मियों के आचरण को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं. इसके अनुसार, कर्मी स्वयं या छद्म नाम से बनाए गए किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर सरकारी प्रतीक, सरकारी फोन नंबर, पदनाम या अन्य आधिकारिक पहचान का उपयोग नहीं करेंगे. साथ ही पद की गरिमा को प्रभावित करने वाले किसी भी आचरण से परहेज करना होगा.

क्या है पूरी गाइडलाइंस

अश्लील, भड़काऊ या संवेदनशील सामग्री पोस्ट करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

किसी भी प्रकार के भाषण, वीडियो, ऑडियो या अन्य सामग्री, जो संवेदनशील हो, उसे शेयर नहीं किया जाएगा.

किसी राजनीतिक, सरकारी या अन्य विषय पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण या टिप्पणी करने से कर्मियों को बचना होगा.

सरकार की उपलब्धियों को व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट या किसी अन्य कोर्ट के निर्णयों या आदेशों पर टिप्पणी करने की मनाही होगी.

किसी मीडिया संस्थान या सरकारी संस्था की आलोचना या टिप्पणी भी सोशल मीडिया पर नहीं की जा सकेगी.

किसी सरकारी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण, किसी मामले की सुनवाई या पीड़ित का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया जाएगा.

सरकारी बातचीत या वेबिनार से संबंधित जानकारी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं की जाएगी.

यौन शोषण की शिकार किसी पीड़िता की पहचान उजागर करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है.

जाति, धर्म या किसी समुदाय के खिलाफ टिप्पणी करने से भी कर्मियों को बचना होगा.

