Bihar: उपेंद्र कुशवाहा के JDU छोड़ने के सवाल पर नीतीश कुमार बोले, वह कई बार हमें छोड़ चुके हैं और फिर वापस आए हैं...

गया: बिहार के मुख्यमंत्री (Bihar Chief Minister) नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) के जनता दल-यूनाइटेड (JDU) छोड़ने की अटकलों के बीच शनिवार को कहा कि वह अपने अहम राजनीतिक सहयोगी कुशवाहा से बात करेंगे.पार्टी से असंतुष्ट बताए जा रहे कुशवाहा जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) छोड़ सकते हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब कुशवाहा के पार्टी छोड़ने की अटकलों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मजाकिया अंदाज़ में कहा, ज़रा उपेंद्र कुशवाह को कहिए कि हमसे बात कर लें.

जदयू नेता कुमार गया जिले में कुशवाहा को लेकर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे.कुशवाहा जदयू के संसदीय बोर्ड के प्रमुख हैं.गया में अपनी ‘समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने कहा, हर किसी को अपना रास्ता तय करने का अधिकार है. कुशवाहा एक नहीं कई बार अलग हो चुके हैं और फिर वापस आए हैं.