Bihar Panchayat Chunav Third Phase Voting Update: बिहार में पंचायत चुनाव में आज तीसरे चरण (Bihar Panchayat Chunav Third Phase News in Hindi) के लिए आज मतदान हो रहा है. सुबह से ही लोग मतदान कर रहे हैं. आज तीसरे चरण के लिए 35 जिलों में 50 प्रखंडों में चुनाव हो रहा है. तीसरे चरण के लिए 6942 भवनों पर 10, 634 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. तीसरे चरण के लिए 83 हज़ार 238 प्रत्याशी मैदान में हैं. इनमें से 44, 307 महिलाएं चुनाव मैदान में हैं, जबकि 38, 981 पुरुष हैं.

बताया जा रहा है कि मुखिया के लिए 759 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं. इन सीटों पर 7538 प्रत्यासाही मैदान में हैं. वहीं, पंचायत समिति सदस्य की 1036 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं. इन सीटों पर 6851 प्रत्याशी मैदान में हैं. ग्राम कचहरी पंच के लिए 11247 पद के लिए 18606 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं.

वहीं, ग्राम कचहरी सरपंच की 759 सीटों के लिए 4427 प्रत्याशी मैदान में हैं. जबकि जिला परिषद के लिए 107 सीटों पर वोटिंग हो रही है. इन सीटों पर 1415 प्रत्याशी मैदान में हैं. गया सहित अधिकतर जगहों पर मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही है.