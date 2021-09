Bihar Panchayat Election 2021: बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन दाखिल करने जब भैंस पर बैठकर पहुंचे नेता जी तो लोगों की हंसी रोके नहीं रूक रही थी. नेताजी ने कहा कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, यही मेरी सवारी है. कटिहार के हसनगंज प्रखंड अंतर्गत रामपुर पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार आजाद आलम उर्फ गुड्डू भैंस पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे. इस हाल में प्रत्याशी को आता देख सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें सीमा रेखा से पहले ही रोक दिया.Also Read - Bihar Panchayat Election 2021: 24 सितंबर को होगा पहले चरण का मतदान, कल से शुरू होगा नामांकन, जानिए डिटेल्स

मीडियाकर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए नेताजी ने कहा, “किसान हूं, पशुपालक हूं, गरीब हूं, सवारी का उपाय नहीं है, इसलिए भैंस की सवारी करके आया हूं.” बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव 11 चरणोंं में होंगे, पहला चरण 24 सितंबर को है और अंतमि चरण का चुनाव 12दिसंबर को है. Also Read - Bihar Panchayat Election 2021: पंचायत चुनाव से पहले बदल गए हैं ये नियम, मुखिया-सरपंच जान लें अपना काम

#WATCH | Bihar Panchayat Polls 2021: Azad Alam, a candidate from Katihar district’s Rampur panchayat arrived to file his nomination on a buffalo yesterday pic.twitter.com/CBIF0bbqPl

— ANI (@ANI) September 13, 2021