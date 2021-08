Bihar Panchayat Election 2021: बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई है. अधिसूचना जारी होते ही बिहार के ग्रामीण इलाकों में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है. बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के पदों के लिए 11 चरणोंं में मतदान कराया जाएगा, जो 24 सितंबर से शुरू होगा और 12 दिसंबर तक चलेगा. बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने प्रेस कांफ्रेंस में चुनावी कार्यक्रमों की जानकारी दी.Also Read - Bihar Panchayat Chunav 2021: बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी, जानिए चुनाव की पूरी डिटेल्स

शहरी क्षेत्रों में नहीं लागू होगी आचार संहिता Also Read - Bihar Panchayat Election Update: बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना को लेकर क्या है ताजा अपडेट? जानें कब होगा जारी...

निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि सूचना प्रकाशन के बाद बिहार में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो जायेगी. आदर्श आचार संहिता राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में तब तक लागू रहेगी जब तक कि उस जिले का अंतिम चरण का मतदान समाप्त नहीं हो जाता. उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होगी. Also Read - Bihar Panchayat Chunav 2021: बिहार में 11 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, जानिए कब कहां होगी वोटिंग

Panchayat polls in Bihar will be held in a total of 11 phases. The first phase of voting will be held on September 24 and the last phase of voting will be held on December 12: Deepak Prasad, State Election Commissioner (SEC) [24.08] pic.twitter.com/L2FT8Iu3oP

— ANI (@ANI) August 25, 2021