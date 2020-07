Bihar Lockdown Extend: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलो (CoronaVirus Infection) के कारण बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. राज्य सरकार ने बिहार में लॉकडाउन (Lockdown Again in Bihar)को 16 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है. यह लॉकडाउन (lockdown extension in bihar) 1 अगस्त से लागू होगा जो कि 16 अगस्त तक जारी रहेगा. इस दौरान सभी तरह के बाजार और दुकाने पूरी तरह से बंद रहेंगे केवल अतिआवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें जैसे मेडिकल स्टोर वगैरह ही खोले जाएंगे., Also Read - Bihar Coronavirus Update: बिहार में Covid-19 का ब्‍लास्‍ट, जिलेवार जानें मरीजों की संख्‍या

राज्य सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले में कहा कि पिछले दो से तीन सप्ताह में राज्य में कोरोना का विस्फोट हुआ है जिससे संक्रमण के मामलो में तेजी आई है जिसे ध्यान में रखते हुए तीन हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है. कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं दी जाएगी. और 16 अगस्त तक पूरे बिहार स्कूल और कॉलेज( School-College)भी बंद रहेंगे. Also Read - Coronavirus/Lockdown in Bihar Updates: बिहार में 24 घंटे में 1,320 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या 20 हजार के पार, लागू हुआ लॉडाउन

कोरोना मामलो की समीक्षा करने के बाद राज्य के आला अधिकारियों ने संक्रमण को रोकरने के लिए 16 दिनों का लॉकडाउन लगाया है. इस बार लॉकडाउन पहले की तरह ही होगा लेकिन इसमें कुछ मामूली बदलाव किए जाएंगे. राज्य सरकार ने दफ्तरों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोलने की इजाजत दी है.

16 अगस्त तक राज्य में सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है और साथ ही किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन पर भी रोक रहेगी. कुछ समय के लिए सार्वजनिक पार्क खोले जाएंगे.