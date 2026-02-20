By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
इस राज्य में बनेगी हाई-सिक्योरिटी जेल, अपराधियों को मिलेगी 'कालापानी' सजा, जानिए क्या होती हैं ये?
देश के इस राज्य में कालापानी जैसी हाई सिक्योरिटी जेल बनाने की योजना है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कालापानी सजा क्या होती है और नियम तोड़ने वाले के साथ बाद में क्या होता?
बिहार सरकार अपराधियों के लिए एक नई हाई सिक्योरिटी जेल बनाने का प्लान कर रही है. डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में इस बात की जानकारी दी. राज्य सरकार का कहना है कि कुछ अपराधियों को सामान्य जेल में रखना चुनौती बन जाता है, इसलिए उन्हें दूसरी जगह रखने की व्यवस्था की जा रही है. उन्होंने बताया कि प्रस्ताव में इस जेल को किसी पहाड़ी इलाके में बनाने को कहा गया है, जहां पर पहुंचने के लिए केवल एक ही सड़क हो साथ ही मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी नहीं हो. आइए इस खबर में आपको बताते हैं नई हाई सिक्योरिटी जेल बनने से क्या होगा और कालापानी सजा क्या होती है?
ये भी पढ़ें: AI के जरिए सेलेब्स की फोटो पर दिखाते हैं कलाकारी? 3 साल के लिए जाएंगे जेल, लागू हो गए नए नियम
सामान्य जेल से कैसे अलग होगी नई जेल?
इस जेल को बनाने का मकसद है उन अपराधियों को सख्त निगरानी में रखना, जिनसे आपराधिक नेटवर्क चलाने का खतरा है. नई जेल में तकनीकी निगरानी, सीमित मुलाकात और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी. गृह मंत्री ने कहा कि जिसे वहां रखा जाएगा, उसका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रहेगा. फिलहाल बिहार में ऐसी विशेष हाई सिक्योरिटी जेल नहीं है, हालांकि भागलपुर जेल को विशेष सुरक्षा वाली जेल माना जाता है, जहां कुख्यात अपराधियों को रखा जाता है.
कालापानी सजा क्या है और नियम तोड़ने पर क्या होता?
अब बात करें कालापानी शब्द की, तो यह ब्रिटिश काल से जुड़ा है. इसमें कैदियों को मुख्य भूमि से दूर अंडमान भेज दिया जाता था. सेलुलर जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को एकांत कोठरियों में रखा जाता था. वहां सख्त अनुशासन लागू था – कैदियों को कोल्हू चलाना, नारियल रस्सी बनाना जैसे कठोर श्रम करने पड़ते थे. अगर कोई नियम तोड़ता था तो उसे कोड़े पड़ते, बेड़ियां पहनाई जाती, एकांत कारावास (सॉलिटरी कन्फाइनमेंट), खाने में कटौती और अतिरिक्त श्रम जैसी सजाएं दी जाती थीं. यही कारण हैं कि इसे कालापानी कहा गया.
सभी जेलों की होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग
बिहार सरकार ने यह भी घोषणा की है कि राज्य की सभी जेलों में CCTV कैमरों के जरिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी. किस कैदी से कौन मिलने आया, कितनी देर मुलाकात हुई – इसकी डिजिटल रिकॉर्डिंग रखी जाएगी. इससे पारदर्शिता बढ़ाने और जेल के अंदर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी. दावा किया गया है कि बिहार की जेलों में बंद कैदियों की शिक्षा पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है और बड़ी संख्या में बंदी पढ़ाई कर रहे हैं.