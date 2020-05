मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में तीन महिलाओं को डायन बताकर मूत्र पीने के लिए मजबूर किया गया और उनके सिर मुंडवा दिए गए. घटना के सिलसिले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह जानकारी देते हुए पुलिस ने मंगलवार को बताया कि गिरफ्तारियां घटना के एक दिन बाद, मंगलवार को हुई हैं. Also Read - इस राज्य के पुलिसकर्मी ने दी थी योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी, हुआ गिरफ्तार



इस घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने भी ट्विटर पर साझा किया है.

Bihar: After a viral video emerges showing 3 women being beaten up & being paraded half-naked in Dakrama village in Muzaffarpur, SDO, East Muzaffarpur Kundan Kumar says, “This is a crime. The police after a thorough investigation will take an action against the accused”. pic.twitter.com/RLBP602iIH

— ANI (@ANI) May 5, 2020