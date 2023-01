बिहार में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, औरंगाबाद से 162 IED बरामद

Bihar News: बिहार में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के खिलाफ सघन अभियान में 162 आईईडी बरामद किए हैं. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगाए गए हथियार और गोला-बारूद बरामद करने के लिए अभियान जारी है.सीआरपीएफ ने बताया कि पुलिस ने औरंगाबाद में 13 आईईडी नष्ट किए और पास की एक गुफा से एक-एक किलो वजन के 149 आईईडीएस बरामद किए गए और नष्ट कर दिए गए.

पुलिस के इस अभियान में अभी तक किसी नक्सली के गिरफ्तार होने की सूचना नहीं है. 150 से ज्यादा आईईडी बरामद होने पुलिस और सुरक्षाबलों के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है. अगर नक्सली अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी.