Bihar, Bihar police, liquor Mafia, Sitamarhi, CRIME NEWS, BIHAR CRIME NEWS, बिहार (Bihar) में शराब माफिया के हमले में की गई फायरिंग से एक सब-इंस्‍पेक्‍टर की मौत हो गई है और चौकीदार घायल हो गया है, जिसका अस्‍पताल में इलाज चल रहा है. बिहार के सीतामढ़ी जिले (Sitamarhi district) के मेजरगंज (Majorganj) इलाके में यह घटना तब हुई जब एक पुलिस टीम अवैध शराब की बिक्री करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी.

पुलिस की टीम जब आरोपियों को पकड़ने के लिए उनके घर में घुसी तो उन्‍होंने फायरिंग कर दी. इससे सब-इंस्‍पेक्‍टर (Sub-inspector) दिनेश राम (Dinesh Ram) और चौकीदार लाल बाबू को गोली लग गई. इसके बाद जब सब- इंस्‍पेक्‍टर और चौकीदार को अस्‍पताल ले जाया जा रहा था तो एसआई ने रास्‍ते में ही दम तोड़ दिया.

"Sub-inspector Dinesh Ram and Chowkidar Lal Babu sustained injuries in the firing. The sub-inspector died on way to a hospital, while Chowkidar Lal Babu is undergoing treatment," says PN Sahu, DSP (Headquarters), Bihar. (2/2)

