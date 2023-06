Bihar Bridge Collapse: भागलपुर में पुल के गिरने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का दावा, खामियां थीं इसलिए गिराया जा रहा था

Bihar, Ganga, Bhagalpur, Aguwani-Sultanganj bridge, खगड़िया/भागलपुर: बिहार के भागलपुर जिले में आज रविवार को गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल (Aguwani-Sultanganj bridge) का एक हिस्सा ढह गया. खगड़िया में हुई इस घटना की तस्वीरें सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला. इसके बाद उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और सड़क निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने आनन-फानन में प्रेसवार्ता की.

उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने संवाददाताओं से कहा, आपको याद दिला दूं कि पिछले साल 30 अप्रैल को इस पुल का एक हिस्सा ढह गया था। इसके बाद, हमने निर्माण मामलों में अपनी विशेषज्ञता के लिए मशहूर आईआईटी-रुड़की से एक अध्ययन करने के लिए संपर्क किया.इसकी अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन संरचना का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों ने हमें सूचित किया था कि इसमें गंभीर खामियां हैं.

अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा, ‘‘यह निर्णय लिया गया कि हमें कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए इसलिए पुल के कुछ हिस्सों को गिराने का फैसला किया गया. आज की घटना ऐसी ही एक कवायद का हिस्सा थी. उन्होंने कहा कि अंतिम रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार उस कंपनी को काली सूची में डालने और प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई करेगी, जिसे परियोजना का ठेका दिया गया था। कहा जाता है कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,700 करोड़ रुपए है

गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल गिरने बाद से सियासी हंगामा मचा हुआ है. राज्य सरकार ने भवन निर्माण विभाग को इस घटना की जांच शुरू करने का निर्देश दिया है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले की पड़ताल के लिए एक जांच समिति गठित करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. वहीं, बिहार बीजेपी ने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है.

बिहार के भागलपुर में निर्माणाधीन अगुवानी-सुल्तानगंज पुल जब गिरा स्थानीय लोगों ने पुल गिरने की घटना का वीडियो बनाया। यह दूसरी बार है जब पुल गिरा है.

सड़क निर्माण विभाग के एसीएस प्रत्यय अमृत ने पटना में कहा, हम पहले क्लीयर थे कि इस ब्रिज को नए सिरे बनाने में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा, IIT रुड़की की एक रिपोर्ट आ गई है इस मामले में पूरी रिपोर्ट आ जाएगी. इस कार्य के लिए संवेदक के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी.

एक अधिकारी ने बताया कि भागलपुर को खगड़िया जिले से जोड़ने वाले अगुवानी-सुल्तानगंज पुल के गिरने से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. अधिकारी ने कहा, यह हादसा उस वक्त हुआ जब अगुवानी-सुल्तानगंज निर्माणाधीन पुल के चार-पांच खंभे गंगा नदी में गिर गए. भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा, हां, मुझे सूचना मिली है कि अगुवानी-सुल्तानगंज निर्माणाधीन पुल के 4-5 खंभे गिर गए हैं. प्रशासन संबंधित विभाग के अधिकारियों के संपर्क में है.