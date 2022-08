Bihar Latest News: बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) से रिश्ता तोड़ने और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार (Nitish Kumar Resigns) ने महागठबंधन (Mahagathbandhan) का दामन थाम लिया है. नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है. राज्यपाल से मिलकर बाहर आने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि 164 विधायकों का समर्थन पत्र हमने सौंपा है, इनमें 7 पार्टियों का गठबंधन है.Also Read - Bihar Political Crisis: बिहार में हुए राजनीतिक उठापटक पर Tejashwi Yadav का आया बयान, कहा चाचा-भतीजा एक है | Watch Video

I came here to meet Governor and gave my resignation. There are 7 parties including 164 MLAs along with Independents in Mahagathbandahan: Nitish Kumar at a joint presser with Tejashwi Yadav after meeting Governor pic.twitter.com/yg2Xp5NFmr

