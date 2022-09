Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सोमवार को अपनी दिल्ली के यात्र से पहले सहयोगी पार्टी राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव से उनके आवास पर मुलाकात की और उनसे बताया कि वह अपनी दिल्ली की यात्रा में किससे- किससे मुलाकात करेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बताया कि वह राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष और राहुल गांधी से मिलेंगे.Also Read - Mumbai: शिवसेना MP संजय राउत को राहत नहीं मिली, न्यायिक हिरासत और बढ़ाई गई

बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नीतीश कुमार की दावेदारी की सियासी सुर्ख़ियों के बीच उनकी यह दिल्ली यात्रा है.

Patna: Bihar CM Nitish Kumar met RJD chief Lalu Prasad Yadav at latter’s residence, in the presence of Deputy CM Tejashwi Yadav and Rabri Devi

Nitish Kumar will be visiting Delhi today pic.twitter.com/9ViVFiO268

